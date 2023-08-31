В России упростили условия приема в полицию

Условия приема на службу в российские органы внутренних дел упрощены, заявила 31 августа официальный представитель МВД Ирина Волк. Она уточнила, что изменения связаны со вступлением в силу соответствующего федерального закона.

"Четвертого августа вступил в силу федеральный закон № 436-ФЗ, которым в законодательные акты внесены изменения, направленные на упрощение условий поступления на службу в органы внутренних дел Российской Федерации", — рассказала Волк.

Так, теперь оказались смягчены возрастные требования к желающим впервые устроиться в полицию. Если прежде максимальная возрастная планка находилась, в зависимости от должности, на отметке 35 или 40 лет, то теперь ограничения зависят от специального звания, на которое претендует соискатель. В частности, предельный возраст поступления на службу для рядового и младшего начальствующего состава теперь составляет 50 лет, а для специальных званий среднего и старшего начальствующего состава, кроме звания полковника, — 55 лет.

Также отменено требование о личном поручительстве поступающих на службу граждан. Соискатели с должностями, предусматривающими присвоение специальных или воинских званий, которые поступают для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях, смогут заключать годичные контракты без испытательного срока. Кроме того, назначения на индивидуально подобранные должности смогут получать сотрудники, признанные негодными из-за ранений, полученных при выполнении задач в особых условиях.

Тремя неделями ранее глава МВД Владимир Колокольцев жаловался на "очень большой некомплект" сотрудников в его ведомстве.

Фото: ЗАКС.Ру