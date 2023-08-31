Занко попросила прокуратуру проверить книги Суворова

Депутат Госдумы Ольга Занко, избранная от Ленинградской области, обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность и книги писателя Виктора Суворова, сообщило 31 августа РИА "Новости". По мнению парламентария, в своих произведениях литератор мог искажать факты о Великой Отечественной войне.

"Из обращений граждан мне стало известно, что его книги до сих пор есть в российских государственных библиотеках. И что более страшно, есть в детских библиотеках. Проверила, действительно, это так — нашла их в Юношеском читальном зале Российской национальной библиотеки", — приводит слова Занко ее пресс-служба. В целом же депутат находит крайне важным "оградить подрастающее поколение от книг таких авторов, тем более по истории".

Занко обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой организовать проверку сочинений Суворова. Параллельно она написала главе Российской национальной библиотеки Владимиру Гронскому, попросив его убрать книги писателя из Юношеского читального зала.

Виктор Суворов — псевдоним писателя Владимира Резуна, в частности известного по книгам "Аквариум" и "Ледокол".

В июле Занко обращалась в Минюст с требованием признать иностранным агентом беллетриста Бориса Акунина (Григория Чхартишвили).

Фото: О Занко / Telegram