Академия войск нацгвардии появится в Петербурге в следующем году

В 2024 году в Петербурге должна открыться Академия войск национальной гвардии, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Вуз появится на базе ведомственного Петербургского военного института.

"Вуз с академическим статусом формируется на базе Санкт-Петербургского военного института Росгвардии. Обучение слушателей по программам магистратуры планируется начать уже в следующем году", — сообщили в силовом ведомстве.

Кроме того, в том же вузе планируется создание командного артиллерийского факультета. Набор курсантов Росгвардии для обучения на факультете стартует летом следующего года.

Ранее стало известно, что учебные заведения Петербурга приняли в 2023 году по отдельной квоте 1,1 тысячи абитуриентов из числа участников СВО или их детей.

Фото: Telegram-канал "Росгвардия"