Думские депутаты получат российские автомобили в регионах

Депутаты Государственной думы будут пользоваться в регионах исключительно автомобилями отечественного производства, пообещал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, такое решение поддержали все лидеры думских фракций.

"Мы обсудили с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране. Все поддержали такое решение", — написал Володин 6 сентября в своем Telegram-канале.

Спикер сообщил о планах вынести вопрос замены автопарка на ближайшее заседание Совета Госдумы, которое состоится 18 сентября. Также, по его словам, была достигнута договоренность с Управделами президента о постепенной замене служебных машин, используемых депутатами, на отечественные по мере выбытия старых. Главы фракций также поддержали это решение, его реализация уже началась.

Месяцем ранее Володин заявил, что депутаты пересядут на служебные "Москвичи", "Лады" и "Аурусы". За день до этого президент Владимир Путин высказался за отказ чиновников от иномарок.

Стоит отметить, что транспортная сфера в последнее время пользуется особенным вниманием Володина. В августе он успел заявить о необходимости возрождения речного транспорта и пригласить россиян к дискуссии об электросамокатах.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина