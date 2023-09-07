Бастрыкин вновь поручил возбудить дело из-за мусорного полигона под Выборгом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вернулся к теме мусорного полигона "Островский", который строят на Карельском перешейке вопреки протестам экоактивистов. От последних главе ведомства известно, что объект будет возведен на возвышенности и что поверхностные стоки будут поступать в водоемы. Бастрыкин разделяет опасения протестующих относительно возможного экологического бедствия.

Согласно новым жалобам активистов, никаких мер к устранению нарушений при строительстве комплекса переработки отходов не принимается: работы на местности продолжаются.

Информационный центр СК напомнил, что оба раза, когда региональное управление ведомства возбуждало уголовное дело из-за полигона в Первомайском, органы прокуратуры его отменяли. Бастрыкин потребовал от подчиненных продолжать обжаловать прокурорские решения вплоть до обращения в Генпрокуратуру. Он также поручил коллегам донести до потерпевших информацию о возможности обжаловать строительство объекта и прокурорские постановления в суде.

Ранее экоактивисты провели собственную экспертизу проекта. Ее результаты сильно отличались от государственной. В частности, авторы исследования обнаружили несколько краснокнижных видов флоры и фауны, которые могут исчезнуть в результате деятельности будущего полигона.

фото: Против свалки в Первомайском / ВКонтакте