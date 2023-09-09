Беглов поздравил Собянина с годовщиной основания Москвы

Петербургский губернатор Александр Беглов направил поздравление столичному мэру Сергею Собянину и всем жителям Москвы по случаю 876-й годовщины со дня основания их города. Стиль управления Москвой, присущий ее нынешнему руководителю, Беглов охарактеризовал как уверенный.

"Москва являет сегодня собой успешный пример стабильного и динамично развивающегося мегаполиса – одного из самых красивых и комфортабельных в мире", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Смольного.

Вспомнил представитель Смольного и о проекте высокоскоростной магистрали между двумя мегаполисами. Строительство новой железной дороги, по его мнению, поможет двум российским столицам в реализации многочисленных совместных планов. Мэру Москвы Беглов пожелал здоровья.

Отметим, что в эти дни Собянин, руководящий Москвой с 2010 года, участвует в очередных для себя выборах главы города.

Фото: ЗАКС.Ру