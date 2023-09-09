В Гатчине отмечают день города

Руководство Ленинградской области дало старт празднованию 227-летия со дня присвоения Гатчине статуса города. Губернатор Александр Дрозденко прогулялся по двору дома, где жил писатель Александр Куприн, а также возложил цветы к стеле "Гатчина - город воинской славы".

"Душа города — это его жители. И если вам будет здесь комфортно, если вы будете счастливы жить здесь, работать и заниматься тем, что вам нравится, значит мы все делаем правильно", - приводит слова главы региона пресс-служба областного правительства.

Празднование займет весь уик-энд, в течение которого состоятся книжный салон под открытым небом, концерт поп-исполнителей и торжественный фейерверк.

Гатчина была утверждена в качестве столицы Ленобласти в нынешнем году. До этого столица у региона была "плавающей". Ожидается, что полный переезд областного правительства из Петербурга в Гатчину состоится в 2027 году.

фото: Админка Ленобласти / Telegram (скриншот видео)