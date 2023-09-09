В ДТП с грузовиком на "Сортавале" погибли люди

На севере Ленобласти, у границы с Карелией утром 9 сентября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

На трассе "Сортавала" перед пунктом таможенного пропуска большегруз влетел в три легковых автомобиля. Это спровоцировало пожар.

По последним данным, в аварии погибло по меньшей мере два человека. Полиция начала проверку инцидента.

Напомним, что на неделе другое ДТП с двумя жертвами случилось на трассе "Скандинавия". Водителя тягача, обвиняемого в гибели двоих несовершеннолетних велосипедисток, накануне отправили под арест.

фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти