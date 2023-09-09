Путин объявил о продлении московского метро до Калуги и Тулы

В день 876-летия Москвы президент Владимир Путин, поздравляя горожан, рассказал о планах по развитию транспортной инфраструктуры столицы. Предполагается, что будет полностью модернизирован Центральный транспортный узел.

"В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву", - приводит "Интерфакс" речь главы государства.

Упомянул он и о проектах высокоскоростных железных дорог, которые свяжут столицу с разными городами, включая Петербург. Реализация этих начинаний, по мнению Путина, приведет к экономическому росту.

Фото: ЗАКС.Ру