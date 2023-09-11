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Новости 14:41

Суд закрыл дело о ненадлежащем содержании особняка на Васильевском острове

фото ЗакС политика Суд закрыл дело о ненадлежащем содержании особняка на Васильевском острове

Василеостровский районный суд Петербурга прекратил производство по делу, возбужденному в отношении Бориса Берсона, которому принадлежит особняк Черкасского (Университетская набережная, 23).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, это произошло из-за истечения сроков давности привлечения по ч. 1 ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

По версии силовиков, Берсон не предпринимал необходимых мер по содержанию дома-памятника и нанес этим ущерб более чем на 39 млн рублей. Провести противоаварийные работы в здании он должен был выполнить в 2021 году.

Во время следствия он находился под запретом определенных действий. В январе правоохранители сочли, что Берсон скрылся, и объявили его в розыск.

Фото: ЗАКС.Ру


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