В Петербурге завершили приемку почти сотни новых "Волгабасов"

Специалисты "Пассажиравтотранса" завершили работы по приемке почти сотни новых автобусов марки "Волгабас", рассказали 14 сентября в комитете по транспорту Петербурга. Ожидается, что в скором времени техника выйдет на улицы города.

"Завершена приемка 98 новых автобусов марки Volgabus. В ближайшее время машины выйдут на маршруты практически во всех районах Петербурга", — сообщили в комтрансе.

Автобусы способны перевозить до 97 пассажиров за один раз, они доступны для маломобильных граждан и оснащены системами информирования и оплаты проезда.

В июле 30 "Волгабасов" временно снимали с маршрутов для проведения дополнительной проверки их исправности в связи со случаями возгораний новых автобусов. Спустя неделю их вернули к работе, не выявив никаких нарушений.

Фото: ЗАКС.Ру