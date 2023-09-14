Гендиректор Большого театра подтвердил исчезновение имен противников СВО с афиш

В случае появления в публичном поле негативных высказываний о спецоперации из уст создателей спектаклей их имена исчезали с афиш, подтвердил генеральный директор Большого театра Владимир Урин в интервью "Российской газете". Заявление прозвучало в контексте рассуждений о трансформации репертуара.

По словам Урина, существует две причины для отказа от демонстрирования постановок. Первая связана с завершением лицензий у спектаклей, продление которых невозможно по тем или иным юридическим причинам. Что касается второй причины, то она связана непосредственно с отношением создателей спектаклей к специальной военной операции.

"Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш", — поведал Урин.

Гендиректор назвал возглавляемый им театр особым с точки зрения отношения к нему публики. Он предположил, что именно с этим связано появление волн "возмущенных писем и прочих высказываний" из-за высказываний театральных деятелей. "Тогда театр и Министерство культуры прекрасно понимают, что вызывает очень серьезную негативную реакцию. Это тоже являлось причиной снятия отдельных спектаклей с репертуара", — признал он.

В феврале писатель Борис Акунин поведал о поступившем в один из театров требовании прокуратуры убрать его имя с афиши к спектаклю по его пьесе. До этого, в октябре 2022 года, имя писателя исчезло с афиш Александринского театра в Петербурге и Российского академического молодежного театра в Москве. В Минкульте тогда назвали произошедшее "абсолютно логичным". Спустя два месяца глава ведомства Ольга Любимова заявила, что некоторые недовольные действиями российской власти авторы сами требовали убрать свои имена.

Фото: unsplash