В суде распылили слезоточивый газ для "разгона" группы поддержки Скочиленко

После очередного заседания по делу петербургской художницы Александры Скочиленко в здании Василеостровского районного суда распылили слезоточивый газ. Об этом пишет портал MR7.

Корреспондент "Медиазоны"* уточнил, что один из приставов, недовольный скоплением сочувствующих арестантке, пригрозил распылить баллончик еще до начала слушания.

Напомним, с прошлой весны Скочиленко преследуют по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Силовикам не понравилась ее акция в супермаркете, где она заменила ценники на распечатки с пацифистскими высказываниями. За почти полтора года, проведенные в следственном изоляторе, усугубились ее проблемы со здоровьем. Подробнее о деле Скочиленко читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: MR7