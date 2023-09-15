ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:40

В суде распылили слезоточивый газ для "разгона" группы поддержки Скочиленко

фото ЗакС политика В суде распылили слезоточивый газ для "разгона" группы поддержки Скочиленко

После очередного заседания по делу петербургской художницы Александры Скочиленко в здании Василеостровского районного суда распылили слезоточивый газ. Об этом пишет портал MR7.

Корреспондент "Медиазоны"* уточнил, что один из приставов, недовольный скоплением сочувствующих арестантке, пригрозил распылить баллончик еще до начала слушания.

Напомним, с прошлой весны Скочиленко преследуют по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Силовикам не понравилась ее акция в супермаркете, где она заменила ценники на распечатки с пацифистскими высказываниями. За почти полтора года, проведенные в следственном изоляторе, усугубились ее проблемы со здоровьем. Подробнее о деле Скочиленко читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: MR7


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама