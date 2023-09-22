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Новости 15:27

Навального в 20-й раз отправили в ШИЗО

фото ЗакС политика Навального в 20-й раз отправили в ШИЗО

Политик Алексей Навальный в 20-й раз был отправлен в штрафной изолятор (ШИЗО) исправительной колонии № 6 во Владимирской области, следует из сообщения в соцсетях оппозиционера.

"Все стабильно. Вчера в пять часов вечера меня выпустили из ШИЗО, сегодня в восемь утра снова отправили в ШИЗО. Четверо суток", — говорится в опубликованном 22 сентября посте.

По мнению Навального, продолжительность срока связана с предстоящим через четыре дня заседанием суда. "И колония сможет сказать: "Мы никак не нарушаем его права, вот он даже в ШИЗО не сидит". Так мило", — предположил политик.

Навальный находится в ИК-6 с июня 2022 года, за это время его неоднократно отправляли в ШИЗО по разным поводам. О предыдущей, 19-й по счету отправке стало известно 12 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру


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