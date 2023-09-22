Суд арестовал петербуржца, напавшего на начальницу УМВД в здании ведомства

Московский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Александра Сугоняко, задержанного в здании УМВД по Приморскому району. Его обвиняют в нападении на начальницу управления (ч. 1 ст. 318 УК), о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

38-летний фигурант, по версии следствия, применил силу утром 20 сентября, не согласившись с требованием прекратить нарушать общественный порядок в помещении отдела по вопросам миграции. Он ударил сотрудницу полиции по голове и по туловищу.

Под стражей Сугоняко, не согласившийся с избранной мерой пресечения, пробудет как минимум до 19 ноября. В качестве максимального наказания ему грозит пять лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру