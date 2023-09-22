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Средняя величина платежа за ЖКУ вырастет в России на полтысячи рублей

фото ЗакС политика Средняя величина платежа за ЖКУ вырастет в России на полтысячи рублей

Значение индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги "не превысит 9,8 %", сообщил 22 сентября РБК со ссылкой на материалы Минэкономразвития к прогнозу социально-экономического развития на 2024-2026 годы. Планируемая индексация намечена на 1 июля 2024 года, она станет первой за последние полтора года.

Согласно планам, размер платежа для семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 квадратных метров, вырастет приблизительно на 500-550 рублей. Индексация на 9,8 % означает предельный уровень роста тарифов, при этом итоговые значения предстоит утверждать региональным властям на территории каждого отдельного субъекта.

Как отмечается, в 2025 году величина индексации должна будет составить 5,7 %, а в 2026 году — 4 %.

Ранее правительство утвердило проект бюджета на 2024-2026 годы. На следующей неделе документ должен поступить в Госдуму.

Фото: ЗАКС.Ру


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