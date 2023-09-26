Главред "Псковской губернии" получил очередной штраф за отсутствие маркировки иноагента

Псковский городской суд оштрафовал главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина* за отсутствие в публикациях упоминания об имеющемся у него статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Для журналиста это уже третий штраф по указанной статье.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Псковской области, протокол на Камалягина* был составлен из-за поста в Telegram. От рассказа о дате публикации и затрагиваемой в ней теме судебная пресс-служба воздержалась.

Сумма назначенного главреду штрафа составила 40 тысяч рублей.

Камалягин* находится вне пределов России. В июне 2022 года суд оштрафовал его по той же статье на 10 тысяч рублей, сумма штрафа в августе 2023 года составила 35 тысяч рублей.

Также во вторник штрафы за отсутствие маркировки иноагента получили бывший игрок "Что? Где? Когда" Ровшан Аскеров** и социолог Борис Кагарлицкий***.

*Минюст внес Дениса Камалягина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Ровшана Аскерова в список иноагентов

***Минюст внес Бориса Кагарлицкого в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру