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Новости 16:55

Главред "Псковской губернии" получил очередной штраф за отсутствие маркировки иноагента

фото ЗакС политика Главред "Псковской губернии" получил очередной штраф за отсутствие маркировки иноагента

Псковский городской суд оштрафовал главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина* за отсутствие в публикациях упоминания об имеющемся у него статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Для журналиста это уже третий штраф по указанной статье.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Псковской области, протокол на Камалягина* был составлен из-за поста в Telegram. От рассказа о дате публикации и затрагиваемой в ней теме судебная пресс-служба воздержалась.

Сумма назначенного главреду штрафа составила 40 тысяч рублей.

Камалягин* находится вне пределов России. В июне 2022 года суд оштрафовал его по той же статье на 10 тысяч рублей, сумма штрафа в августе 2023 года составила 35 тысяч рублей.

Также во вторник штрафы за отсутствие маркировки иноагента получили бывший игрок "Что? Где? Когда" Ровшан Аскеров** и социолог Борис Кагарлицкий***.

*Минюст внес Дениса Камалягина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Ровшана Аскерова в список иноагентов

***Минюст внес Бориса Кагарлицкого в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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