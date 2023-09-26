Апелляционный суд утвердил приговор Навальному и Даниэлю Холодному

Первый апелляционный суд в Москве утвердил приговор политику Алексею Навальному и бывшему техническому директору одного из его YouTube-каналов Даниэлю Холодному, сообщила 26 сентября "Медиазона"*.

В начале августа Мосгорсуд на выездном заседании в исправительной колонии № 6 Владимирской области приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Против оппозиционера были выдвинуты обвинения в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ), создании посягающей на права граждан НКО (ч. 2 ст. 239 УК РФ), вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ) и в призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ).

Позже стало известно, что в приговор вошли только три эпизода, касавшиеся финансирования экстремизма, создания экстремистского сообщества и призывов к экстремизму. Прочие эпизоды были исключены в связи с истечением сроков давности по ним.

Одновременно с Навальным суд вынес приговор и Холодному, которого обвиняли в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и в финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). Ему назначили восемь лет колонии общего режима.

*Минюст включил "Медиазону" в единый список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру