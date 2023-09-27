В Петербурге восстановлена система оплаты парковки в платной зоне

Работа системы платных парковок в Петербурге восстановлена и работает в штатном режиме, об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

В общей сложности перебои продлились 4 часа. Ранее в первой половине дня 27 сентября сообщалось, что возможны сбои при оплате парковки в платной зоне.

"Работа платного парковочного пространства восстановлена. Если вы находитесь в зоне платной парковки, просим вас оплатить парковочную сессию в течение ближайших 30 мин", – сказано в сообщении.

Также в городе работает "горячая линия" Центра управления парковками по номеру 417-50-00.

Фото: ЗАКС.ру