АО "ЗСД" ищет подрядчика для переустройства теплосетей в рамках строительства ШМСД

В Петербурге ищут подрядчика на новый этап работ по подготовке территории под строительство Широтой магистрали скоростного движения (ШМСД), об этом 28 сентября пишет "Фонтанка.ру".

Теперь АО "ЗСД" ищет подрядчика для переустройства сетей теплоснабжения. Стартовая цена проекта чуть более 300 млн рублей, а срок до ноября 2025 года.

Переустройство теплосетей должны будут выполнить на левом берегу Невы, в районе Фаянсовой, улицы Профессора Качалова и Глухоозерского шоссе. Это часть подготовки ко второму этапу строительства ШМСД.

Напомним, что 20 сентября стало известно о том, что АО "ЗСД" ищет подрядчика для подготовки территории под строительство ШМСД.

Фото: ЗАКС.ру