Суд отправил под стражу сотрудницу "Адмиралтейских верфей" по делу о получении взяток

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста для начальницы бюро АО "Адмиралтейские верфи" Марии Исаевой по делу о получении взяток (пп.б,в ч.5 ст.290 УК РФ), об этом 28 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Исаева просила домашний арест в качестве меры пресечения, но суд всё-таки отправил сотрудницу "Адмиралтейских верфей" под стражу до 25 ноября.

Напомним, что 27 сентября стало известно, что следственный комитет возбудил против Исаевой уголовное дело по статье о получении взяток. Следствие подозревает ее в получении взяток с главы предприятия, производящего резиновые изделия, с 26 марта 2022 года по март 2023 года. По предварительным данным, общая сумма взятки составила 395 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру