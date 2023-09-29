Иностранный бизнес, зарплаты учителей и рост цен: О чем говорил Москаленко на "прямой линии"

скриншот из группы правительства Петербурга "Вконтакте"

Очередную "прямую линию" правительства провел вице-губернатор Валерий Москаленко, курирующий экономическую политику Петербурга, а также работу КИО и комитета по госзаказу. За полтора часа он рассказал о малом количестве ушедших брендов, об отношениях Финляндии и города, кадастровой переоценке, а также рассказал, где хранить деньги.

Героем "прямой линии" правительства Петербурга, которую по изначальной задумке каждый месяц должен был проводить губернатор Александр Беглов, 28 сентября стал вице-губернатор Валерий Москаленко. По данным Центра управления регионом, оказалось, что петербуржцев больше всего волнует экономическая политика и стратегическое планирование.

- Корабль наш плывет, корабль наш - экономики Санкт-Петербурга, в нужном и правильном фарватере и векторе. Отвечая на вопрос "Где мы находимся, куда движемся" - конечно, необходимо напомнить, объяснить, где мы находимся последние года три, - начал свою речь Москаленко.

Последние три года экономике города то и дело выпадали различные вызовы. Сперва это ограничения, связанные с пандемией коронавируса, а позже "западное санкционное давление". Вице-губернатор отметил, что санкции не так сильно отразились на жизни города, как пандемия. В период локдауна рост доходов населения был в отрицательной плоскости, а сейчас - в уверенном плюсе, отметил Москаленко. До конца 2023 года в Смольном ожидают рост доходов на уровне 3,5%. Столько же сегодня составляет инфляция, но "инфляционный маховик" до конца года может раскрутиться до 6-7%. Также со знаком плюс, в отличии от периода пандемии, идут индекс промышленного производства и оборот розницы.

- Период санкционного давления требует от нас перестройки экономики. Мы находимся в плюсе, как я уже сказал, по всем ключевым показателям, но есть последствия: с одной стороны это вызовы для нас, с другой - окно возможностей в настоящее время, - добавил Москаленко.

К последствиям спикер отнес импортозамещение и налаживание новых коридоров поставок. К последнему относится нагрузка портов, на которые раньше приходилось 40% от всех грузоперевозок по стране. Сейчас портовые предприятия поменяли виды грузов и постепенно наращивают сообщение. В основном с Азией и Южной Америкой.

Первый вопрос был посвящен иностранным брендам и предприятиям, покинувшим российский рынок. Москаленко, со ссылкой на экспертов отрасли, заявил, что в Петербурге полностью прекратили работу лишь 9% компаний с иностранным участием. Остальные работают с локализованным менеджментом. Вице-губернатор добавил, что многие компании ушли с условием последующего возврата.

- Бизнес ведь работает немного по другим правилам, более прагматичным правилам, чем политическое руководство в своих странах. Люди вкладывали, инвестировали большие средства в развитие, в том числе в России, Санкт-Петербурге. Легко встать, закрыть дверь тому бизнесу, который не инвестировал, который является посредническим. Не хочу обижать, но, допустим, сфера торговли, которая представляет точку продаж товаров, которые производятся не на территории страны - здесь легко эту точку открыть, легко закрыть, - объяснил Москаленко.

Чиновник допустил, что компании со временем могут вернуться, однако предупредил, что освободившиеся ниши смогут занять российские компании.

Также Москаленко обсудил тему простоя и неполной занятости на предприятиях. Пик пришелся на июль 2022 года. Сейчас на неполной занятости 27 предприятий, что в восемь раз меньше, чем летом 2022 года, а в простое находятся 30 предприятий - в три раза меньше, чем в пик. Москаленко назвал это обычными значениями для рыночной экономики.

Один из вопросов был посвящен российско-финским отношениям и их влиянию на экономику города. В частности, на туризм. Обсуждая Финляндию, нового члена НАТО, Москаленко упомянул вклад Российской Империи в становление независимости соседней страны.

- У нас всегда были добрые, дружеские, добрососедские отношения. Я думаю, что они и сохранятся в будущем. <...> То, что касается Финляндии, мы в перспективе с бизнесом Финляндии обречены быть в хороших отношений, как это было на протяжении десятилетий, а то и столетий, - сказал вице-губернатор.

Он заявил, что доля финских туристов в Петербурге составляла менее одного процента от всех гостей Северной столицы, поэтому на отрасли их уход никак не скажется. Всего к концу 2023 года власти ожидают 8,7 млн туристов, что близко к показателям 2018 года.

Затронули и рост цен. Москаленко напомнил, что определенный спектр услуг подлежит жесткому государственному регулированию: ЖКХ, общественный транспорт и цены на определенные медицинские препараты. В этих областях резких скачков цен нет, докладывал чиновник. В остальном действует рыночная экономика.

- Рост цен иногда обусловлен не какими-нибудь спекулятивными, а обычными… Когда дисбаланс спроса-предложения - могут цены расти, когда недостаточно предложения, есть когда какая-то продукция или весь бизнес строится на закредитованности, и когда высокая стоимость кредита… У каждого ценообразования есть свои механизмы, - сказал вице-губернатор.

Он отметил, что в Петербурге в части розничной продажи продуктов превалирует сетевая форма торговли, в отличии от других регионов, и составляет порядка 80%. Правительству города проще регулировать цены сетевых компаний. Похожую работу ведет Федеральная антимонопольная служба, у которой есть договоренности с продавцами не повышать цены на определенные группы товаров.

Много вопросов, по словам ведущих, касались зарплат учителей. В частности, стоит ли ждать повышения зарплат в грядущем году. Москаленко заявил, что петербургские врачи получают от 140 тысяч рублей, а у остальных бюджетников из "майских указов" президента - более 70 тысячи рублей. В следующем году, по словам вице-губернатора, ожидается повышение зарплат на 8% - до порядка 82 тысячи рублей.

— Что мы имеем сейчас? Если вспомнить, что было и что стало - это существенное омоложение кадрового состава педагогического. Медицина - это всегда была уважаемая профессия, но когда уважаемая профессия достойно оплачивается. Смотрите на конкурс в медицинские вузы. Это результат решения президента от 2012 года, - отметил Москаленко.

Далее он перешел к занятости населения и новой самостоятельной отрасли, которая сформировалась в городе - IT и связи. В ней трудятся 127 тысяч человек, по данным Смольного. Это больше, чем в здравоохранении.

Также вице-губернатор рассказал, кто участвует в государственном заказе. Закупки занимают порядка 47% от триллионного бюджета Петербурга. Из 475 млрд рублей, выделяемых на госзаказ, 75% составляют услуги (строительство примерно 230 млрд рублей, охрана, IT), а оставшиеся 25% - товары. Поставщики в основном из России, а если точнее - порядка 76% поставщиков числится налогоплательщиками в Петербурге. Среди иностранных поставщиков Москаленко выделил Беларусь и Китай.

Отдельно поговорили о кадастровой переоценке объектов недвижимости. В последний раз эту процедуру проводили в 2018 году. По сравнению с оценкой пятилетней давности, стоимость по кадастру жилых и нежилых помещений увеличилась на 70-230%. Под переоценку попало 3,5 млн объектов.

- У нас с вами пять лет назад метр квадратный жилья стоил меньше 100 тысяч в городе, сегодня - 200. Кадастровая оценка - это просто отражение текущей рыночной стоимости недвижимости.

При этом чиновник поспешил успокоить горожан, упомянув положения федерального законодательства, по которому максимальное удорожание налога не может превышать 10%, а также отложенный эффект переоценки.

- Вот это возможное 10-процентное удорожание по факту случится для людей только через два года. Кадастровая оценка вступит в силу с 1 января, то есть за 2024 год будет являться базой уплаты налога до декабря 2025 года. То есть то, что мы сделали сейчас, если бизнес начинает платить с 1 января 2024, то физическим лицам, какие бы дальше изменения ни происходили... Ну и считайте, что удорожание с 2018 года по 2025 год, когда физически придется заплатить - 10%. Это меньше 2% за год. Поэтому вопрос с точки зрения нагрузки на жителей - его в принципе не существует, - сказал Москаленко.

До представителей бизнес-индустрии у Москаленко тоже нашелся аргумент. Напомним, накануне владельцы офисных помещений и торговых площадей обратились к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию с кадастровой переоценкой.

- Независимо от того, на сколько увеличилась кадастровая база, мы понимаем, что не было такого роста доходности от аренды. Ставки практически оставались на этом же уровне. Часть арендаторов, в том числе зарубежных, ушла, поэтому никакого кратного, там 200%, 250% удорожания, конечно, суммы налога не произойдет. Максимальная планка - это 20% для бизнеса, - добавил он.

В Смольном не могут оставить кадастровую оценку для бизнеса с нулевым движением, поскольку от нее формируется бюджет, поэтому будет установлено ограничение в 20%.

Под конец встречи у Москаленко спросили, в чем хранить накопления. Оказалось, что вице-губернатор предпочитает вклады, в отличии от его племянника-инвестора.

- Я бы хранил на депозите в банковском счете. Есть люди, у которых есть достаточный объем денег, которые могут приобрести недвижимость и это является пассивных доходом потом со сдачи в аренду. Такого инвестиционного жилья в городе достаточно большое количество. Тоже вариант. Люди, которые более подкованы, скажем так, в финансовой грамотности, они ивестируют в акции, но это сложный процесс. Не массового характера. У меня племянник этим занимается, я не сильно понимаю, как он там высчитывает, но занимается успешно. Дело каждого, - рассуждал вице-губернатор.

Также в эфире успели обсудить Единую карту петербуржца, работу для молодых специалистов и выгоду от проведения Петербургского международного экономического форума.

Константин Леньков