Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте акциониста Крисевича

Московский городской суд на заседании 2 октября оставил без изменений решение о продлении ареста акционисту Павлу Крисевичу, рассказал созданный в его поддержку Telegram-канал.

"Мосгорсуд оставил решение Тверского суда об избрании меры пресечения без изменения", — рассказали соратники художника.

В августе суд продлил Крисевичу срок ареста вплоть до 31 января 2024 года.

На прошлой неделе художника повторно приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за акции, устроенной в июне 2021 года на Красной площади в Москве. В октябре 2022 года ему назначили за это пять лет лишения свободы, однако позже дело вернули на дорасследование.

Фото: Ника Самусик