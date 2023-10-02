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Новости 16:25

Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте акциониста Крисевича

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте акциониста Крисевича

Московский городской суд на заседании 2 октября оставил без изменений решение о продлении ареста акционисту Павлу Крисевичу, рассказал созданный в его поддержку Telegram-канал.

"Мосгорсуд оставил решение Тверского суда об избрании меры пресечения без изменения", — рассказали соратники художника.

В августе суд продлил Крисевичу срок ареста вплоть до 31 января 2024 года.

На прошлой неделе художника повторно приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за акции, устроенной в июне 2021 года на Красной площади в Москве. В октябре 2022 года ему назначили за это пять лет лишения свободы, однако позже дело вернули на дорасследование.

Фото: Ника Самусик


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