Всеволожские депутаты избрали нового главу администрации района

Совет депутатов Всеволожского района Ленобласти на внеочередном заседании 2 октября избрал Анну Комарницкую временно исполняющей обязанности главы местной администрации, рассказал Telegram-канал "Медиацентр В1". До последнего времени она занимала должность замглавы по экономике, градостроительству и имущественным вопросам.

До этого на протяжении менее двух недель во главе администрации Всеволожского района находилась Анна Попова, которая перед этим отвечала за финансы района.

"Стать временно исполняющей полномочия мне предложил глава района Вячеслав Кондратьев. Ну надо — значит надо. Работы дополнительной я не боюсь", — прокомментировала новый круг обязанностей Комарницкая.

Бывший глава администрации Андрей Низовский заявил об отставке 20 сентября. О причинах принятого решения он не сообщил.

Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО / "ВКонтакте"