В Петербурге возбудили уголовное дело по факту пожара в школьном автобусе

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по факту возгорания в автобусе, который вез детей-инвалидов на занятия в школу, об этом 3 октября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Инцидент произошел утром 29 сентября на проспекте Маршала Жукова. Автобус вспыхнул при перевозке учащихся с ограниченными возможностями одной из школ Адмиралтейского района Петербурга. Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ).

В результате произошедшего никто из находившихся в салоне автобуса не пострадал.

Напомним, что ранее инцидент со сгоревшим школьным автобусом заинтересовал петербургскую прокуратуру.

Фото: пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу