Милонов предложил признать видом спорта средневековый исторический бой

Средневековый исторический бой следует признать в России видом спорта, полагает избранный от Петербурга депутат Виталий Милонов. В своем обращении на имя министра спорта России Олега Матыцина он указал, что это поспособствовало бы развитию дисциплины в России.

"Прошу вас оценить возможность признания средневекового исторического боя на государственном уровне для дальнейшего успешного развития этой дисциплины в нашей стране", — цитирует RT письмо Милонова.

По версии парламентария, благодаря стараниям энтузиастов из числа реконструкторов Россия стала "главным популяризатором и двигателем этого вида спорта в мире". С учетом исторической составляющей, зрелищности и растущей популярности средневекового боя стоило бы официально признать его видом спорта в России, считает депутат.

Ранее Милонов заявил, что после получения звания лейтенанта он перешел в штурмовой отряд в зоне СВО, где выполняет обязанности замполита.

Фото: ЗАКС.Ру