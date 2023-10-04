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Новости 19:15

Беглов подписал закон об использовании маткапитала на оплату ДМС

фото ЗакС политика Беглов подписал закон об использовании маткапитала на оплату ДМС

Губернатор Александр Беглов утвердил поправки в закон Петербурга о материнском капитале, позволяющие расходовать средства последнего на добровольное медицинское страхование (ДМС) ребенка. Документ опубликован 4 октября на сайте городской администрации.

В соответствии с документом родители получат возможность использовать средства маткапитала для лечения детей по ДМС в российских медучреждениях.

Закон был одобрен петербургским Заксобранием в третьем чтении 27 сентября.

Согласно данным Смольного, с 2012 года маткапитал получили 63,4 тысячи петербургских семей. Почти половина из них не смогли воспользоваться средствами, поскольку не нашли подходящих им мер поддержки.

В 2023 году размер маткапитала составляет в Петербурге 194 тысячи рублей. Претендовать на получение денег семьи могут в случае рождения третьего ребенка.

Фото: ЗАКС.Ру


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