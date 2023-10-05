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Новости 14:46

Марина Овсянникова подала апелляцию на приговор по делу о фейках о ВС РФ

фото ЗакС политика Марина Овсянникова подала апелляцию на приговор по делу о фейках о ВС РФ

Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова подала апелляцию на решение Басманного суда Москвы заочно приговорить ее к 8,5 годам общего режима по делу о фейках о ВС РФ, об этом 5 октября появилась информация на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

"В суд поступила апелляционная жалоба защиты Овсянниковой на ее заочный приговор по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ", – рассказали в суде ТАСС.

Жалобу рассмотрят в Московском городском суде. На данный момент дата заседания не назначена.

Напомним, что 4 октября Басманный суд Москвы заочно приговорил Марину Овсянникову к 8,5 годам колонии общего режима.

Фото: ЗАКС.Ру


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