Марина Овсянникова подала апелляцию на приговор по делу о фейках о ВС РФ

Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова подала апелляцию на решение Басманного суда Москвы заочно приговорить ее к 8,5 годам общего режима по делу о фейках о ВС РФ, об этом 5 октября появилась информация на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

"В суд поступила апелляционная жалоба защиты Овсянниковой на ее заочный приговор по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ", – рассказали в суде ТАСС.

Жалобу рассмотрят в Московском городском суде. На данный момент дата заседания не назначена.

Напомним, что 4 октября Басманный суд Москвы заочно приговорил Марину Овсянникову к 8,5 годам колонии общего режима.

Фото: ЗАКС.Ру