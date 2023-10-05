Фракция СРЗП внесла ЗакС проект о поддержке частных кружков

Члены фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли на рассмотрение петербургского Заксобрания проект о сохранении льгот по земельному налогу для школ и детских садов, сдающих помещения частным кружкам и секциям. Действующее законодательство требует от образовательных учреждений платить в этом случае полную ставку налога.

Поправки вносятся в закон Петербурга "О налоговых льготах", рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе фракции СРЗП 5 октября. Поводом для разработки инициативы стали обращения негосударственных учреждений допобразования, которым грозит выселение из-за действующих правил.

Сейчас ставка земельного налога составляет 1,5 %. В среднем по городу речь идет об одном миллионе рублей за земельный участок, подсчитали справороссы. При этом школы и детсады имеют право платить лишь 3,33 % от этой суммы, но лишь если они не сдают помещения в аренду.

Подобные правила провоцируют директоров расторгать контракты с частными кружками, которые занимают у них помещения. Между тем, подобные организации позволяют занять детей после уроков и способствуют их развитию, а также упрощают жизнь родителям, полагают справороссы.

"Изначально неправильно было ставить такие учреждения в подобное положение: организации, ведущие деятельность в области образования, культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, должны иметь статус исключительных арендаторов, ведь их соседство со школами имеет социальную значимость и должно цениться городом", — считает глава фракции СРЗП Марина Шишкина.

В конце августа стало известно о согласии петербургского правительства предоставить льготы школам и детсадам с частными кружками. После этого справороссы пообещали "оперативно" заняться разработкой законопроекта.

Фото: ЗАКС.Ру