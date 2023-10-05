Рейсы из Пулково в Израиль возобновятся в ноябре

Компания Red Wings запустит со следующего месяца перелеты из Петербурга в Тель-Авив, рассказали 5 октября в пресс-службе Пулково. Рейсы будут отправляться один раз в неделю.

"С 3 ноября авиакомпания Red Wings открывает полеты из аэропорта Пулково в Тель-Авив. <...> Перелеты будут осуществляться один раз в неделю по пятницам", — гласит сообщение пресс-службы аэропорта.

Вылеты из Пулково будут происходить в 22:50, прибытие в аэропорт Бен-Гурион — в 06:50 по местному времени. Как отмечается, эти перелеты станут первыми с начала 2022 года между Петербургом и Израилем.

Ранее стало известно о планируемом запуске перелетов из Пулково на курорты Египта.

Фото: ЗАКС.Ру