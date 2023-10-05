Суд рассмотрит дело об оказании небезопасных услуг в пансионате для пожилых в Парголово

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора пансионата для пожилых людей в поселке Парголово на севере Петербурга дошло до суда, рассказали 5 октября в Главном следственном управлении СК по региону. Фигурантку 1979 года рождения обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемая в период с декабря 2022 по май 2023 года создала в частном доме пансионат для ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Здание располагается на улице Первого Мая в Выборгском районе Петербурга.

"Обвиняемая не приняла должных мер к соблюдению в помещении требований санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности и устранению нарушений, выявленных в ходе проверки, создав тем самым реальную угрозу жизни и здоровью проживающих лиц", — уточнили в СК.

В ведомстве сообщили, что собрали достаточно доказательств вины экс-директора. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

О возбуждении уголовного дела стало известно в конце марта. Этому предшествовала проверка, предпринятая районной прокуратурой совместно с сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора.

Фото: ЗАКС.Ру