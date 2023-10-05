В сентябре камеры зафиксировали около миллиона нарушений ПДД в Петербурге

Около одного миллиона нарушений правил дорожного движения зарегистрировали камеры видеофиксации в Петербурге в течение сентября, сообщили в городском комитете по информатизации и связи. В основном речь идет о нарушении скоростного режима на дорогах.

Так, на случаи превышения скорости пришлось 90% зафиксированных нарушений ПДД. Еще 4% случаев касаются проезда на запрещающий сигнал светофора, по 2% — на пересечение стоп-линии и на движение по выделенной полосе для общественного транспорта. Кроме того, 1% нарушений связан с несоблюдением требований знаков или разметки и менее 1% — с прочими случаями несоблюдения правил.

"До конца года планируется увеличить общее количество комплексов фотовидеофиксации, в том числе оснастить семь аварийно опасных перекрёстков Невского проспекта", — рассказали о намерениях в комитете.

Сейчас в Петербурге действуют 1 076 комплексов фиксации нарушений, в том числе 1 032 стационарных и 44 передвижных.

Ранее стало известно, что установленные на улице Рубинштейна камеры фиксировали в среднем по 150 нарушений в день.

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