Минюст предложил конфисковывать гаджеты и парфюмерию по административным делам

Министерство юстиции выступило за конфискацию у граждан ряда личных вещей при производстве по делам об административных правонарушениях. Проект постановления об этом доступен на портале проектов нормативных актов.

В список вошли парфюмерия, косметическая продукция и бытовая химия, телефоны, компьютеры и бытовая техника, полиграфическая продукция, детские товары, мебель и тара. Также под изъятие могут попасть "продукция незаконного природопользования, а также орудия охоты, рыболовства, заготовки древесины".

Изъятое предполагается обращать в собственность субъектов России.

Ранее ФСБ выступила с предложением обязать сервисы сохранять сведения о геолокации и платежах пользователей.

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