В Минюсте заявили о более чем двукратном уменьшении заключенных за 10 лет

За прошедшие 10 лет количество заключенных в российских колониях сократилось более чем в 2,5 раза, сообщили 5 октября "Ведомости" со ссылкой на заявление замглавы Минюста Всеволода Вуколова.

"Если 10 лет назад у нас контингент в местах лишения свободы достигал почти 700 тысяч человек, то сейчас у нас порядка 266 тысяч находятся в исправительных колониях", — поведал Вуколов. Приведенные цифры он озвучил на выездном заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, посвященном теме ресоциализации заключенных.

Вуколов признал существование проблемы рецидива среди осужденных. Также он поведал о создании "системы исправительных центров", в которых заняты около 30 тысяч человек.

Ранее политик Владимир Кара-Мурза* рассказал о том, что администрация колонии намерена отправить его в помещение камерного типа после того, как он выйдет из ШИЗО. По его словам, это связано с опасениями местного начальства, что он "тут людей своими взглядами перезаражает".

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру