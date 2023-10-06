В Ленобласти ветеранам СВО упростили трудоустройство

Правительство Ленобласти упростило процесс трудоустройства для ветеранов СВО, сообщил портал 47news. Речь идет о предоставлении психологической поддержки при приеме на работу, социальной адаптации на рынке труда и помощи с переобучением.

Обратиться ветераны СВО и члены их семей могут в филиалы регионального Центра занятости. При необходимости им могут разработать индивидуальный план социальной адаптации и устроить консультации.

Ранее стало известно о том, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление об увеличении единовременных выплат при подписании контракта с Минобороны. Жители региона будут получать по 505 тысяч рублей, что более чем в полтора раза превышает предыдущее значение.

Фото: ЗАКС.Ру