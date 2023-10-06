Лантратова предложила чиновникам переводить одну пятидесятую дохода на нужды СВО

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести добровольную подписку на нужды СВО среди чиновников и депутатов. По мысли парламентария, они могли бы направлять 2% своего дохода на поддержку спецоперации.

"Предлагается рассмотреть возможность создания добровольной благотворительной подписки "Вклад в Победу", в рамках которой 2% ежемесячного дохода <...> будут перечисляться в фонд "Защитники Отечества"", — цитирует ТАСС обращение Лантратовой.

Перечислять часть доходов могли бы депутаты Госдумы, а также регионального и муниципального уровней, чиновники на руководящих должностях и главы федеральных бюджетных учреждений и государственных корпораций, полагает справоросс.

Депутат также поделилась с Мишустиным мнением, что в России есть множество готовых поддерживать СВО людей. В подобной ситуации госслужащие должны быть "в авангарде патриотического движения", считает она. Также она предложила участвовать в подписке тем руководителям, в чьих семьях среднедушевой доход превышает размер трех прожиточных минимумов.

Ранее Лантратова рассказала, что по ее заявлению из медуниверситета имени Павлова был уволен доцент Виктор Корниенко. По ее утверждению, тот якобы дискредитировал российскую власть и армию, а также будто бы финансировал ВСУ.

Фото: Telegram-канал "Яна Лантратова. Добро"