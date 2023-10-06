В России заключенные получили право скачивать электронные книги

Российские заключенные могут покупать и скачивать электронные книги, заявил замглавы Минюста Всеволод Вуколов на встрече с омбудсменом Татьяной Москальковой. По его словам, правила внутреннего распорядка (ПВР) позволяют закачивать эти книги в планшеты, не имеющие выхода в интернет.

"У нас есть закон, по которому мы имеем право разрешить только пользоваться возможностью покупки этих книг [электронных] в магазине, и, кроме того, мы в ПВР разрешили закачивать эти книги в электронные планшеты, не связанные с интернетом", — рассказал Вуколов.

Помимо непосредственно книг заключенным разрешили скачивать юридическую литературу и материалы уголовных дел в отношении себя.

Ранее Вуколов говорил, что за прошедшие 10 лет количество заключенных в российских пенитенциарных учреждениях сократилось более чем в 2,5 раза.

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