ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:58

Проезд по ЗСД подорожает с середины октября

фото ЗакС политика Проезд по ЗСД подорожает с середины октября

Стоимость проезда по ЗСД вырастет с полуночи 16 октября, предупредил в пятницу оператор платной трассы "Магистраль Северной столицы". Подорожает проезд для пользователей транспондеров, а заодно и тарифные опции.

"Тарифная политика ЗСД предусматривает предоставление максимальных скидок на проезд при использовании транспондеров. Изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Тарифы изменятся в среднем на 4,6%", — уведомили в компании.

Стоимость проезда за наличные или при оплате банковской картой останется на прежнем уровне.

В конце сентября на пунктах взимания платы ЗСД вновь стали продавать транспондеры.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама