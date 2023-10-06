Проезд по ЗСД подорожает с середины октября

Стоимость проезда по ЗСД вырастет с полуночи 16 октября, предупредил в пятницу оператор платной трассы "Магистраль Северной столицы". Подорожает проезд для пользователей транспондеров, а заодно и тарифные опции.

"Тарифная политика ЗСД предусматривает предоставление максимальных скидок на проезд при использовании транспондеров. Изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Тарифы изменятся в среднем на 4,6%", — уведомили в компании.

Стоимость проезда за наличные или при оплате банковской картой останется на прежнем уровне.

В конце сентября на пунктах взимания платы ЗСД вновь стали продавать транспондеры.

Фото: ЗАКС.Ру