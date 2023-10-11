В Петербурге будут отмечать День военной присяги

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 11 октября приняли в первом чтении законопроект об установлении новой памятной даты - Дня военной присяги, который планируется отмечать 21 ноября. Документ подготовили депутаты Всеволод Беликов, Юрий Гладунов, Константин Чебыкин и вице-спикер Павел Иткин.

Пока День военной присяги прописан в федеральном законе. Президент Владимир Путин подписал соответствующий документ в июне 2023 года. В Кремле считают, что новая памятная дата способствует патриотическому воспитанию граждан и формирует уважительное отношение к защитникам Отечества.

Во время обсуждения законопроекта в городском парламенте представлявшего документ Всеволода Беликова спросили, как планируется отмечать День военной присяги.

- Я принял присягу 21 августа 1977 года. Буду встречаться с друзьями, кто еще остался, и отмечать в узком кругу, - рассказал Беликов.

Дата 21 ноября была выбрана в честь указа Петра I от 21 ноября 1721 года "О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу".

Ранее депутаты обсуждали введение еще одной памятной даты - День Ленинградского народного ополчения.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру