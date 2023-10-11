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Новости 12:19

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил выдачу грантов СМИ за материалы об армии и традиционных ценностях

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил выдачу грантов СМИ за материалы об армии и традиционных ценностях

На заседании 11 октября Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект о расширении направлений деятельности СМИ, по которым Смольный может выдать гранты. К ним добавят материалы, посвященные сохранению и укреплению "традиционных российских духовно-нравственных ценностей" и контента о службе в Вооруженных силах РФ. 

Документ подготовлен комитетом по законодательству, инициативу представлял единоросс Всеволод Беликов. У его коллег вопросов к законопроекту не возникло. 

Ранее в Петербурге предложили выдавать гранты на рекламу о защите детей от деструктивного контента

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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