ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил выдачу грантов СМИ за материалы об армии и традиционных ценностях

На заседании 11 октября Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект о расширении направлений деятельности СМИ, по которым Смольный может выдать гранты. К ним добавят материалы, посвященные сохранению и укреплению "традиционных российских духовно-нравственных ценностей" и контента о службе в Вооруженных силах РФ.

Документ подготовлен комитетом по законодательству, инициативу представлял единоросс Всеволод Беликов. У его коллег вопросов к законопроекту не возникло.

Ранее в Петербурге предложили выдавать гранты на рекламу о защите детей от деструктивного контента.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру