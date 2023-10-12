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Новости 12:15

Zoom оштрафовали на 15 миллионов рублей за отказ хранить данные пользователей в России

фото ЗакС политика Zoom оштрафовали на 15 миллионов рублей за отказ хранить данные пользователей в России

Мировой судья в Москве оштрафовал сервис Zoom за повторный отказ локализовать хранение персональных данных россиян (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ), сообщило 12 октября РИА "Новости". Сумма взыскания оказалась на три миллиона рублей меньше максимального размера штрафа, предусмотренного законодательством.

"Признать Zoom Video Communications, Inc. виновным в совершении административного правонарушения <...> и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей", — огласил решение мировой судья.

Наказание по вменяемой Zoom статье предусматривает наложение штрафа в размере от шести до 18 миллионов рублей.

Во вторник стало известно о том, что компании также грозит штраф в размере от 1/15 до 1/10 части выручки за 2022 год за неисполнение требований российского законодательства по деятельности в интернете.

Фото: ЗАКС.Ру


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