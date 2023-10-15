ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:55

В Петербурге СК организовал проверку из-за скандала с участием мигранта

фото ЗакС политика В Петербурге СК организовал проверку из-за скандала с участием мигранта

Главное следственное управление СК по Петербургу организовало проверку из-за сообщений о конфликте между семейной парой и выходцем из одного из зарубежных государств. Причиной инцидента послужило замечание о манере вождения иностранца.

Как сообщили 14 октября в Следкоме, причиной проверки послужила информация из социальных медиа. "На территории одного из жилых комплексов мигрант набросился на семейную пару с грудным ребенком из-за сделанного замечания об агрессивной езде на автомобиле", — пересказали в ведомстве суть сообщений.

Также иностранец якобы высказывал оппонентке угрозы убийством.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и установленных по ее результатам обстоятельствах.

Тема поведения мигрантов в Петербурге привлекает к себе заметный интерес со стороны Бастрыкина. В предыдущий раз он обратил внимание на поведение водителя общественного транспорта, имеющего зарубежное гражданство.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама