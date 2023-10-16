На выходных петербуржцы провели встречу против сноса флигеля дома Устинова

Пара десятков петербуржцев пришли 15 октября на сход против сноса флигеля доходного дома Устинова в Адмиралтейском районе, сообщили в "Градозащитном пресс-центре". Наблюдать за активистами прибыли несколько сотрудников полиции. На участке строительная компания ЛСР намерена возвести многоэтажный жилой дом.

В актуальных документах значится, что дом был возведен в 1930-х годах, однако градозащитники утверждают, что здание возвели на 30 лет раньше. Активисты пытались запретить снос здания, но в конце сентября суд вынес решение не в пользу истцов. В начале октября рабочие возобновили демонтаж. Работы ведет строительная компания "Прайд", известная градозащитному сообществу по другим объектам. Например, сносу бань Екимовой.

Ранее жалобы активистов привлекли внимание Следственного комитета. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК). В расследовании фигурирует КГИОП.

Константин Леньков, фото Градозащитный пресс-центр