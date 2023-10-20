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Новости 16:17

Главный инспектор Балтийской таможни получила условный срок за взятки

фото ЗакС политика Главный инспектор Балтийской таможни получила условный срок за взятки

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к 7,5 года условного срока Елену Сальман за экономические преступления, которые она совершила в должности главного инспектора Балтийской таможни. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, ее признали виновной в получении шести взяток (ст. 290 УК), одну из которых квалифицировали как крупную.

Общая сумма коррупционного вознаграждения, полученного фигуранткой, составила 542,3 тысячи рублей.

Деньги полагались ей за ускорение выпуска в свободное обращение товаров по декларациям.

Время до суда Сальман провела с мерой пресечения в виде содержания под стражей. Она согласилась сотрудничать со следствием и признала вину.

Фото: ЗАКС.Ру


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