В Петербурге арестовали адвоката по делу о мошенничестве на 43 млн рублей

Октябрьский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу члена Адвокатской палаты Ленобласти Виктора Григорьева. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, его преследуют по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК).

По версии следствия, два года назад вместе со знакомым он приобрел у ООО "Аксель-Моторс Сервис" автомобиль Audi A8. Сами покупатели вскоре повредили блок переключателей заднего правого сиденья, после чего подали на продавца машины в суд. Первая инстанция взыскала в их пользу 43 млн рублей, однако кассационный суд отменил решение.

Аналогичную меру пресечения 20 октября получил сообщник Григорьева Антон Петров. Оба находятся в статусе обвиняемых и пробудут в СИЗО как минимум до 17 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру