ЗакС и эвакуация советских памятников на Родину

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Петербургский парламент 25 октября начал обсуждение законодательной инициативы об "эвакуации" советских памятников из-за рубежа в случае угрозы их уничтожения. Депутатов вдохновили на такую идею случаи демонтажа монументов в странах Европы. После бурного обсуждения пришли к выводу, что спасать памятники надо, но как именно - решили доверить правительству.

Законодательное собрание Петербурга 25 октября в первом чтении утвердило проект федеральной нормы о защите российских культурных и исторических ценностей, находящихся за границей. Авторами инициативы выступили члены фракции "Единая Россия" Всеволод Беликов, Вера Сергеева и Константин Чебыкин, а также их коллега из фракции "Справедливая Россия - За правду" Александр Новиков. Документ предполагает, что государство будет предпринимать меры по демонтажу и "эвакуации" российских объектов из-за рубежа, если им угрожает уничтожение или повреждение. Уже уничтоженные памятники будут восстанавливать в России, если их невозможно "эвакуировать". Как именно должна проходить спасательная операция и восстановление монументов - в документе не указано. Порядок мер по вызволению будет относиться к компетенции правительства России.

- Исходя из происходящего в мире, вообще из общей ситуации, которую вы хорошо знаете, на сегодняшний день, если говорить о правовом поле в международном аспекте, то примат международного права у нас прекратил существование. Мы руководствуемся нормами национального законодательства с одной стороны, с другой стороны мы финансируем наши международные договорные отношения. На этом фоне мы сталкиваемся с тем, что во многих государствах происходит уничтожение, повреждение памятников, которые являются частью нашего культурного наследия, нашей исторической памяти, - рассказал депутат Всеволод Беликов.

Беликов подчеркнул, что сейчас действующее законодательство никак не контролирует мемориалы и другие объекты культуры, связанные с Россией, за рубежом. Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов подчеркнул, что подобные вопросы межгосударственного взаимодействия должны регулироваться двусторонними договорами.

- Такой проект никаких правовых последствий не несет и не порождает, и представляет собой просто псевдопатриотическую имитацию законотворчества, потому что если представить, что авторы полагают, что правовые последствия будут - объясните, пожалуйста, какие? Вы предлагаете провести "спецоперацию" по демонтажу и вывозу памятников? - спросил Шишлов.

Отзывов профильных ведомств, например Министерства иностранных дел, у депутатов пока нет, однако Беликов сообщил, что получил "безоговорочную" поддержку в лице комитета Смольного по внешним связям. Остальное - в перспективе.

Рассматриваемую инициативу, переходя на язык петербургских законотворцев, по праву можно назвать "рамочной". Она лишь описывает обязанность государства защищать памятники за рубежом. Ни оценки примерных расходов на эти цели, ни описания механизмов вывоза и путей коммуникации с иностранными государствами в законодательной инициативе нет. Более того, не существует какого-либо реестра зарубежных памятников, связанных с Россией. Это все предстоит разрабатывать в случае принятия закона. Депутат-единоросс Наталия Астахова тоже пыталась узнать у коллеги, как будет оцениваться и проводиться "эвакуация", например, воинских захоронений.

- Наши исторические и духовные ценности - они не поддаются никакой оценке. Они бесценны. Это то наследие, которое мы должны оставить своим детям. <...> Однако, перенос [захоронений] воинов из сопредельных государств, которые являются недружественными - вполне возможен в рамках межправительственных договорных отношений. Они отдадут нам. Это мое субъективное мнение, - пояснил Беликов.

Фракция КПРФ, вероятно, разглядела в инициативе шанс на восстановлении на территории России монументов в честь Сталина. С другой стороны, даже без этого закона в последнее время эти памятники появляются. С лета 2023 года такие установили в Псковской и Тверской областях. Еще один могут возвести в Кировской области в скором времени.

- У меня связан вопрос не с тем, что нужно перевозить сотни памятников, которые подонки с Польши или Прибалтики уничтожали и уничтожают. К сожалению, если найдут оставшиеся - еще уничтожат. Насколько я читаю предложенный проект федерального закона, речь идет идет и о восстановлении на территории Российской Федерации памятников уничтоженных. К тому числу причисляются и памятники политических деятелей? В том числе, например, генералиссимуса Победы? Правильно ли мы понимаем, что при условии одобрения данной инициативы мы на законодательном уровне сможем восстанавливать памятники и политическим деятелям в том числе в рамках духа этого закона? - спросил член фракции КПРФ Дмитрий Дмитриев.

Беликов ответил положительно.

Депутаты Заксобрания во время обсуждения также затронули политику стран, признанных российскими властями недружественными. Депутат Борис Зверев решил посветить свое выступление глобальным геополитическим вопросам.

- То, что сейчас сносят памятники, уничтожают исторические и культурные ценности в странах западной Европы, Прибалтики и прочих, напоминает какой-то страшный изуверский шабаш. Правительство этих стран сносит памятники тем, кто освободил их страны и народы от фашизма. Благодаря кому нынешняя элита западных стран вообще-то появилась на свет и стала этой самой элитой. Это вандалы. По другому не скажешь. Это натовские и евросоюзовские подголоски, которые, чтобы выслужиться перед США, готовы все забыть, - рассказывал Зверев.

Также горячо поддержал инициативу один из ее авторов, единоросс Константин Чебыкин.

- Сколько б бронзовых солдат наших вы ни рушили, мы вернем должок назад. Не воюйте с русскими, - начал свое выступление Константин Чебыкин, приведя слова из песни композитора Андрея Куряева.

"Яблочник" Борис Вишневский так же выразил обеспокоенность за будущее мемориалов за рубежом, но призывал коллег начать следить за памятниками, которые находятся в России и в Петербурге в частности.

- Мы призываем к тому, чтобы начать с должной заботы о тех памятниках и тех захоронениях, которые есть у нас в стране. У нас в городе. Показать тем самым пример всем остальным. Не надо, действительно, заниматься имитацией законотворчества. Когда Всеволод Федорович Беликов уважаемый говорит, что задача дипломатии обеспечить должное отношение к нашим памятникам и возвращении их сюда, хочу сказать, задача дипломатии - это обеспечить нормальное отношение со всеми нашими соседями. Тогда и памятникам ничего не будет угрожать, - заявил Вишневский.

В Совете законодателей при Федеральном собрании единогласно поддержали важность инициативы, однако ее реализацию считают затруднительной. ЗАКС.Ру изучил документ. Например, комитет Совфеда по науке, образованию и культуре скептически относится к перспективам исполнения такого закона в одностороннем порядке.

"Указанные объекты, тем не менее, принадлежат соответствующим странам, на территории которых они размещены, и реализовать их демонтаж и последующую транспортировку в Российскую Федерацию в одностороннем порядке представляется маловероятным", - говорится в отзыве.

Комитет по международным делам добавил, что достичь этих самых двусторонних договоренностей тоже будет не просто.

"По сути, вопрос упирается в возможность достижения договоренностей, включая международно-правовые и гражданско-правовые, с государством местонахождения объектов относительно их перемещения на российскую территорию" - следует из заключения.

Идея вернуть советские памятники в Россию не нова. Летом 2022 года депутат Государственной думы Михаил Романов ("Единая Россия") озаботился вывозом танка Т-34 из Нарвы, чтобы установить его на въезде в Колпино. Тогда парламентарий решил взять на себя все организационные вопросы. Финансировать инициативу вызывалось местное бизнес-сообщество. ЗАКС.Ру спросил у Романова, чем закончились эти попытки.

- Я обращался через Министерство иностранных дел Российской Федерации, к министру Сергею Викторовичу Лаврову. Лавров мне ответил - они ноту направляли. Учитывая, что парламент Российской Федерации взаимодействует с международными сообществами через МИД - такое обращение было, но эстонская сторона обращение министра Лаврова проигнорировала, - рассказал Романов.

















Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру