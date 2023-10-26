Суд продлил до апреля срок домашнего ареста обвиняемому в укрывательстве Треповой

Второй Западный окружной военный суд на заседании 26 октября продлил до середины апреля срок содержания под домашним арестом Дмитрию Касинцеву, обвиняемому в укрывательстве преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ). По версии следствия, он помогал прятаться Дарье Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе на Университетской набережной в Петербурге.

"Продлить обвиняемому меру пресечения на полгода, то есть по 18 апреля 2024 года включительно", — цитирует ТАСС текст постановления судьи.

Также суд сохранил все ранее назначенные Касинцеву ограничения.

Следствие считает, что в апреле 2023 года Трепова пряталась от правоохранителей в квартире Касинцева после того, как при взрыве в кафе погиб военкор Владлен Татарский. Касинцев был отправлен под домашний арест 13 апреля, с тех пор назначенная мера неоднократно продлевалась. В последний раз это произошло 10 октября.

Вменяемая Касинцеву статья предусматривает наказание в том числе в виде штрафа до 200 тысяч рублей или же лишение свободы на срок до двух лет.

На прошлой неделе Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Треповой. Ей вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека (п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконный оборот взрывчатых веществ группой лиц (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и использование поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

В конце апреля Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга