Еще один пожар в Красносельском районе оказался смертельным

Второй день подряд пожар в Красносельском районе Петербурга уносит человеческие жизни. Как сообщает региональный главк МЧС, в субботу утром спасатели приехали на вызов в поселок Сергиево, где загорелся одноэтажный частный дом и пристройка к нему.

С огнем боролись менее часа силами семнадцати специалистов и четырех расчетов.

В пожаре погибло два человека, еще один был госпитализирован.

Накануне при пожаре в трехкомнатной квартире на улице Маршала Захарова погибло двое мужчин и одна женщина.

UPD 15:35 Проверку обстоятельств пожара в Сергиево начала прокуратура. По уточненным данным, одним из погибших стал несовершеннолетний, а госпитализированный человек находится в тяжелом состоянии.

Фото: ЗАКС.Ру