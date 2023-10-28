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Еще один пожар в Красносельском районе оказался смертельным

фото ЗакС политика Еще один пожар в Красносельском районе оказался смертельным

Второй день подряд пожар в Красносельском районе Петербурга уносит человеческие жизни. Как сообщает региональный главк МЧС, в субботу утром спасатели приехали на вызов в поселок Сергиево, где загорелся одноэтажный частный дом и пристройка к нему.

С огнем боролись менее часа силами семнадцати специалистов и четырех расчетов. 

В пожаре погибло два человека, еще один был госпитализирован.

Накануне при пожаре в трехкомнатной квартире на улице Маршала Захарова погибло двое мужчин и одна женщина.

UPD 15:35 Проверку обстоятельств пожара в Сергиево начала прокуратура. По уточненным данным, одним из погибших стал несовершеннолетний, а госпитализированный человек находится в тяжелом состоянии.

Фото: ЗАКС.Ру


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