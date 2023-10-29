В Госдуме предложили внести "интересы ребенка" в законодательство

В Госдуме разработали проект о необходимости внести понятие "интересы детей" в существующее законодательство, сообщил депутат Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия — За правду"). По его словам, инициатива была подготовлена во исполнение президентского указа.

"Необходимо внести в законодательство понятие "интересов ребенка" на основе традиционных российских семейных ценностей. Интерес ребенка — СЕМЬЯ. Папа+мама+старшие", — написал Кузнецов в своем Telegram-канале.

По версии Кузнецова, разработчиков проекта поддерживают религиозные и общественные отцовские организации, матери и бабушки, а против — "феминистки и либералы".

После доработки проект поступил на рассмотрение комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Последний недавно решили переименовать, добавив в него упоминание отцовства.

Фото: ЗАКС.Ру