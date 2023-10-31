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Новости 14:59

Количество привитых от гриппа россиян подбирается к 53 миллионам человек

фото ЗакС политика Количество привитых от гриппа россиян подбирается к 53 миллионам человек

Почти 53 миллиона россиян сделали прививки от гриппа, рассказали в Роспотребнадзоре по итогам селекторного совещания с главой ведомства Анной Поповой. При этом заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране демонстрирует тенденцию к снижению, следует из сообщения.

"В регионах РФ продолжается иммунизация населения против гриппа, в рамках которой привито более 52,7 миллиона человек. В этом году в противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа H1N1, актуальный для нового сезона", — уведомили в ведомстве.

Снижение заболеваемости наблюдалось на прошлой неделе как в целом по населению, так и в каждой из возрастных групп. При этом в основном речь идет о вирусах негриппозной этиологии, хотя отмечаются единичные случаи заражения вирусом гриппа А.

Ранее стало известно, что в Петербурге от гриппа вакцинировались более 2,1 миллиона человек.

Фото: pixabay


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